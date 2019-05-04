Футбол
Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»Газета.Ru 10:12
|46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
|57′
|57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
|59′
|64′
Аяз Гулиев
|66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
|67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|76′
|82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
|85′
|89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
11
Ильин
13
Бумаль
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
20
Панюков
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
11
Фернандо
22
Игнатов
15
Глушенков
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт". По словам тренера, главной радостью стал внутренний настрой каждого из футболистов.
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