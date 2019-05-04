Футбол

Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»Газета.Ru 10:12

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт". По словам тренера, главной радостью стал внутренний настрой каждого из футболистов.
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