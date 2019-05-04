Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»Газета.Ru 10:12

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт". По словам тренера, главной радостью стал внутренний настрой каждого из футболистов.

Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»

Политика Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта «ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.

Происшествия На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.

Футбол Игрок «Урала» Меркулов извинился за поражение от «Спартака» Защитник «Урала» Михаил Меркулов подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

Общество Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту В провинции "желтые жилеты" намереваются в эту субботу вернуться к истокам своего движения, когда они повсюду занимали перекрестки с круговым движением, тем самым блокируя подъезды к промышленным зонам и торговым центрам.

Шоу-бизнес Ксения Бородина показала дочь в бикини В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Политика Зеленский назвал дату инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести инаугурацию 19 мая.

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Театры Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей Известный театральный режиссер, народный артист России Леонид Хейфец, которому в субботу исполняется 85 лет, по сложившейся традиции отметит юбилей вдали от Москвы.

Происшествия Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.

Политика США отказались терпеть обогащение урана Ираном Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Происшествия Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.

Общество Глава Петербурга Александр Беглов дал старт мотосезону Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сегодня на Дворцовой площади открыл мотосезон.

Авто Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.

Хоккей Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Политика Лавров встретится с главой МИД Венесуэлы в Москве «В воскресенье в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Авто Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.

Экономика Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.