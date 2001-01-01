Футбол
Кононов объяснил замену Айртона на Комбарова в игре с «Ахматом»Матч ТВ 09:39
Андрей Семенов
|6′
|7′
Луис Адриано
Беким Балай
|9′
|16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
|18′
|21′
Сальваторе Боккетти
|61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
|63′
|64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
|68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Низич
|72′
Раванелли
Бернард Бериша
|77′
|78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
|82′
|83′
Георгий Мелкадзе
|87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|90′
Аяз Гулиев
|90′+3′
Денис Глушаков
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
23
Швец
15
Семенов
20
Низич
3
Плиев
77
Бериша
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
57
Селихов
92
Рассказов
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
27
Ломовицкий
7
Гулиев
8
Глушаков
37
Мелкадзе
12
Адриано
2 ×
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Айртон получил повреждение во время игры с «Зенитом». Он тренировался только последние три дня, — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер». «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Ахмат» идет девятым.
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