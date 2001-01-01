Футбол

Кононов объяснил замену Айртона на Комбарова в игре с «Ахматом»Матч ТВ 09:39

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Низич
72′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Айртон получил повреждение во время игры с «Зенитом». Он тренировался только последние три дня, — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер». «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Ахмат» идет девятым.
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