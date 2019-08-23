Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостьюРоссийская газета вчера в 18:13
|26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
|46′
Жоау Новайш
|51′
|63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
|64′
Рикарду Орта
|74′
|78′
Георгий Джикия
|85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
|85′
|90′
Зелимхан Бакаев
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
3
Тормена
5
Секейра
15
Орта
17
Жоау Новайш
60
Пальинья
7
Эдуарду
20
Диаш
21
Орта
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1). По его словам, одна из причин поражения "красно-белых" - усталость. Напомним, что в понедельник спартаковцы встречались в столичном дерби с ЦСКА (2:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кононов: «Нельзя списывать „Спартак“ со счетов. Когда проведем второй матч, тогда поговорим»
Sport24.ruвчера в 17:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Экономика
Прожиточный минимум во втором квартале составил 11 185 рублей
Минтруд установил прожиточный минимум по стране во втором квартале в размере 11 185 руб.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
С-400 в рамках учений сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени
Представители ЗВО заявили, что в ходе недавних учений, прошедших на астраханском военном полигоне, расчеты ЗРК С-400 подбили 8 мишеней, которые летели со скоростью свыше 2 тысяч километров в час.
Обновлено в 06:45
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Экономика
ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России
По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
США требуют от России сообщать о своей военной активности
Власти США утверждают, что Россия не предоставляет достаточно информации о своей военной деятельности, нарушая тем самым Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, подписанный в 2011 году.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Мотоциклист пытался проехать между фурами и погиб на трассе «Россия»
В пятницу, 23 августа, на 670 километре автодороги "Россия" погиб мотоциклист.
Обновлено в 06:18
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
В Кремле прокомментировали «отказ» мексиканской Interjet от SSJ-100
Возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi Superjet 100 не ударит по имиджу авиастроения в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Футбол
Игрок курского «Авангарда» избежал наказания за допинг
Завершено разбирательство дела о положительной допинг-пробе полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробова.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
Россия будет финансировать модернизацию абхазской армии и развивать с Абхазией военное сотрудничество, соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой военного ведомства Абхазии Мерабом Кишмария.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На севере Москвы мужчина ранил женщину ножом
Мужчина ранил женщину острым предметом во дворе дома 4А на улице Софьи Ковалевской, сейчас пострадавшую передали врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка полиции.
Обновлено в 07:53
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Боевое применение Ту-160 в Сирии показали в эффектном видео
В сети появилось видео, подробно демонстрирующее боевое применение Ту-160 на территории Сирии и его учебные полеты.
Обновлено в 05:18
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Политика
Член Общественной палаты подал иск к Дмитрию Гудкову
Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат
Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено вчера в 14:55