Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостьюРоссийская газета вчера в 18:13
|26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
|46′
Жоау Новайш
|51′
|63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
|64′
Рикарду Орта
|74′
|78′
Георгий Джикия
|85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
|85′
|90′
Зелимхан Бакаев
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
3
Тормена
5
Секейра
15
Орта
17
Жоау Новайш
60
Пальинья
7
Эдуарду
20
Диаш
21
Орта
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1). По его словам, одна из причин поражения "красно-белых" - усталость. Напомним, что в понедельник спартаковцы встречались в столичном дерби с ЦСКА (2:1).
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Кононов: «Нельзя списывать „Спартак“ со счетов. Когда проведем второй матч, тогда поговорим»
Sport24.ruвчера в 17:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
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