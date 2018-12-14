Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением
Российская газета
16:37

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы. Проиграв испанскому клубу (0:2), "красно-белые" завершили групповой этап турнира на последнем месте и остались без еврокубковой весны.
Российская газета16:37

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Кононов: тренерам ФК «Спартак» не удалось настроить игроков на матч ЛЕ, как на финал

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Кононов признался, что недоволен первыми итогами своей работы в «Спартаке»

RT на русском15:47

Олег Кононов: «Игроки „Спартака“ отдали все силы, показали все свое мастерство»

Матч ТВ15:43

Олег Кононов: «Игроки „Спартака“ отдали все силы, показали все свое мастерство»

Sportbox.RU15:43

Олег Кононов: «Не удовлетворен своим стартом! Как хотите, так и пишите»

Спорт-Экспресс15:55

«Вильярреал» — «Спартак» — 2:0, 13 декабря 2018. Что говорил Кононов

Чемпионат16:00

Кононов: «Ставлю перед собой высокие задачи, поэтому не удовлетворен результатом»

Sport24.ru15:18
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Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу»

Матч ФК «Спартак» (Москва) с «Вильярреалом» завершился победой испанской команды: счет 0:2. Встреча состоялась 13 декабря на стадионе «Керамика» в городе Вильярреале (Испания).
Обновлено в 17:04
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Футбол

«Лейпциг» сыграл вничью с «Русенборгом», «Байер» разгромил АЕК

«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Русенборгом» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
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Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
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«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

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Обновлено в 14:50
Футбол

«Види» и «Челси» сыграли вничью

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" потерпел гостевое поражение.
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Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»

Напомним, Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в 2017 году, покинул пост в июле 2018-го.
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Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

Штраф в 80 тыс. руб. и дисквалификацию на шесть матчей РФПЛ Карпин получил за умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны.
Обновлено в 07:25
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
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«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
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Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
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«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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