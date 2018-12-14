Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением
Российская газета
16:37

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы. Проиграв испанскому клубу (0:2), "красно-белые" завершили групповой этап турнира на последнем месте и остались без еврокубковой весны.
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