Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов не до конца восстановился после травмы, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов. "Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1 во встрече 16-го тура чемпионата России, состоявшейся в воскресенье в Тушине.

Кононов: Селихов не до конца восстановился после травмы

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