Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что выбрал капитана команды сам, чтобы снизить давление на игроков со стороны СМИ. "Спартак" во вторник объявил, что Джикия будет капитаном "Спартака" в предстоящем сезоне. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.

Кононов объяснил, почему решил сам назначить капитана «Спартака»

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