Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКАМатч ТВ 14:29

Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации, — сказал Кононов.

Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА

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