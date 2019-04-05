Футбол
Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКАМатч ТВ 14:29
Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации, — сказал Кононов.
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Культура
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Экономика
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Именно болезненному разрыву посвящена новая композиция артистки.
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Авто
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«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
Обновлено в 09:22
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
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Hyundai может перекупить завод Ford в России
Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.
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Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Экономика
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Энергетика
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Обновлено в 05:39
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Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
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Обновлено в 08:32
Футбол
Колобков: «„Зенит“ не так сильно выделяется на фоне своих соперников»
В ближайшем туре чемпионата России состоятся сразу 2 матча, которые могут повлиять на борьбу за чемпионство: "Спартак" примет ЦСКА, а "Локомотив" сыграет с "Зенитом".
Обновлено в 17:36
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
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Экономика
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Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
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Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19