Футбол
Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКАМатч ТВ вчера в 14:29
Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации, — сказал Кононов.
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Кононов: «Надеюсь, в дерби судьи не дадут повода усомниться в своей квалификации»
Sport24.ruвчера в 14:07
«Болельщики увидят настоящий футбольный праздник». Кононов - о матче с ЦСКА
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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