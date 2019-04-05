Футбол

Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКАМатч ТВ вчера в 14:29

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации, — сказал Кононов.
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