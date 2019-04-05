Футбол
Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКАМатч ТВ вчера в 14:29
Главный тренер «Спартака» в преддверии матча с ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ выразил надежду на справедливое судейство.
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Кононов: «Надеюсь, в дерби судьи не дадут повода усомниться в своей квалификации»
Sport24.ruвчера в 14:07
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«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
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Технологии
Xiaomi исполнилось 9 лет
В свою очередь накануне дня рождения, 4 апреля, Лей Цзунь выступил с докладом «9 лет Xiaomi: инновации, перемены и будущее» в университете Цинхуа (Tsinghua University) – ведущем учебном заведении Китая.
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В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
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