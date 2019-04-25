Футбол

Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»Soccer.ru вчера в 16:08

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
Наставник "Спартака" Олег Кононов после поражения от тульского "Арсенала" (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.
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