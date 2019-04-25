Футбол
Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»Soccer.ru вчера в 16:08
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
Игорь Горбатенко
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Резиуан Мирзов
|37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
|46′
Сергей Ткачев
|57′
|59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
|59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
|60′
|75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
|90′+2′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
5
Мохаммед
21
Альварес
23
Горбатенко
7
Берхамов
70
Костадинов
14
Хагуш
17
Аджоев
19
Мирзов
98
Максименко
6
Дантас
56
Гапонов
14
Джикия
23
Комбаров
47
Зобнин
8
Глушаков
15
Глушенков
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Наставник "Спартака" Олег Кононов после поражения от тульского "Арсенала" (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохо
Советский спортвчера в 16:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Авто
В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant
Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено в 08:53
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину
Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:11
Происшествия
Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина
Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт
"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Экономика
Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз
"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Путешествия
Названа средняя стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 21:55
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Политика
Медведчук заявил о зависти к его кумовству с Путиным
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что украинские журналисты и политики, называющие его кумом президента РФ Владимира Путина, в действительности просто ему завидуют.
Обновлено в 09:25
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Обновлено в 03:16
Политика
Медведев отменил санкции против четырех украинцев
Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено в 05:57
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Космос
Новые данные: Вселенная расширяется необъяснимо быстро
Астрофизики из Университета Джонса Хопкинса проанализировали свет 70 звезд в соседней галактике Большое Магелланово Облако с помощью нового метода, который позволяет получать быстрые изображения.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика
Участники и инвалиды ВОВ получат по 10 000 рублей ко Дню Победы
Указ о ежегодной выплате участникам Великой Отечественной войны, приуроченной ко Дню Победы, подписал 24 апреля Президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Роналду опубликовал милое фото с дочками
Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35