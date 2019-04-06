Футбол

Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время заменыRT на русском вчера в 15:12

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
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Селихов отреагировал на новость о конфликте с Кононовым (фото)

Советский спортвчера в 17:32

Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец

Sport24.ruвчера в 15:54

У Селихова оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца

Sports.ruвчера в 16:00

Селихов «отправил» новость об инциденте с Кононовым в три мусорных ведра

Чемпионатвчера в 17:12

Вратаря «Спартака» Селихова вынуждено заменили по ходу дерби с ЦСКА

РИА Новостивчера в 13:37

«Спартак»: у Селихова перелом мизинца

Спорт-Экспрессвчера в 16:03

Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА

Матч ТВвчера в 15:57
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Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

В Венесуэле 5 млн человек вышли на митинги в поддержку Мадуро

Свыше 5 млн человек приняли участие в манифестациях в поддержку правительства в разных городах Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:49
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Технологии

Эксперты назвали 8 способов для увеличения скорости интернета

Специалисты назвали 8 способов, как можно увеличить скорость интернета, пишет The Sun.
Обновлено в 02:57
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете

Обновлено вчера в 09:04
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Джамшут из «Наша Russia» переехал в однокомнатную квартиру без мебели

Позже родственники разрешили ему жить в однокомнатной квартире, где почти нет мебели.
Обновлено в 04:30
Политика

Соловьев выгнал из эфира польского эксперта

Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено 05 апреля в 08:57
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Политика

Матвиенко: Политика Киева угрожает целостности Украины

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Киев подверг угрозе территориальную целостность Украины из-за своей нацистской политики, антиукраинских и антироссийских мер.
Обновлено в 04:54
Политика

Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики

Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено вчера в 21:25
Гаджеты

Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti

В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу

Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:20
Наука

Ученые установили главную причину рака

Обновлено в 02:45
Технологии

Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru

«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Сергей Шойгу назвал Валентину Матвиенко внимательным другом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу высоко оценил личные качества председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и охарактеризовал ее как очень внимательного друга.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:11
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