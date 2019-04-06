Футбол
Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время заменыRT на русском вчера в 15:12
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
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