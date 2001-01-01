Футбол

Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»Нева Спорт 16:22

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.
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Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»

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Кононов – о замене Глушакова в перерыве: «Он играл не так убедительно»

Бомбардир.ру18:27

Кононов: «Глушаков уходит из „Спартака“? Команду никто не покидает»

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Олег Кононов: «Глушаков? „Спартак“ никто не покидает»

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Кононов: Глушаков покинет «Спартак»? У нас команду никто не покидает

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Спорт-Экспресс12:26

Олег Кононов: «Глушаков? „Спартак“ никто не покидает»

Sportbox.RU12:33
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн

Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
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США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму

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Армия и оружие

Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
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Гороскоп на 30 апреля: Деву ждут приятные изменения, а Овну нужно поберечь здоровье

Овнам астролог рекомендует заняться решением назревших финансовых вопросов, разобраться с долгами.
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В Москве таксист пытался изнасиловать известную спортсменку

В Москве задержан таксист, подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки.
Обновлено в 19:09
Общество

Сахалинскую занятость частично доверят машинному интеллекту

Основной целью создания системы, указывает заказчик, является повышение точности и достоверности результатов прогнозирования кадровой потребности в Сахалинской области и отдельных мунобразованиях, а также оптимизация трудозатрат чиновников агентства, минобра и других органов власти в деле сбора и анализа динамики и показателей занятости.
Обновлено в 18:40
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Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
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В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
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Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену

Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
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Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Обновлено в 16:14
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Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах

Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
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Общество

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда

Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Наука

На МКС напечатают мясо и рыбу на биопринтере

На МКС планируют напечатать на 3D-биопринтере мясо и рыбу.
Обновлено 27 апреля в 23:04
Кино

Богомолов представит в «Русской антрепризе» спектакль «Одиссея 1936»

Сегодня, 29 апреля, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» состоится премьерный показ новой работы режиссера Константина Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич».
Обновлено в 03:29
Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено в 05:22
Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
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Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Для России новый Mercedes GLS будет представлен в двух версиях — дизельная GLS 400 d, которая подразумевает 2,9-литровый мотор мощностью 330 л.с. и бензиновая GLS 450 с 367 — сильным двигателем, рабочий объём которого составляет 3,0 литра.
Обновлено в 08:58
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Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами

Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено в 11:38
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Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
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Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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