Футбол
Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»Нева Спорт 16:22
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Деву ждут приятные изменения, а Овну нужно поберечь здоровье
Овнам астролог рекомендует заняться решением назревших финансовых вопросов, разобраться с долгами.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Москве таксист пытался изнасиловать известную спортсменку
В Москве задержан таксист, подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки.
Обновлено в 19:09
Общество
Сахалинскую занятость частично доверят машинному интеллекту
Основной целью создания системы, указывает заказчик, является повышение точности и достоверности результатов прогнозирования кадровой потребности в Сахалинской области и отдельных мунобразованиях, а также оптимизация трудозатрат чиновников агентства, минобра и других органов власти в деле сбора и анализа динамики и показателей занятости.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену
Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Обновлено в 16:14
Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда
Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Наука
На МКС напечатают мясо и рыбу на биопринтере
На МКС планируют напечатать на 3D-биопринтере мясо и рыбу.
Обновлено 27 апреля в 23:04
Кино
Богомолов представит в «Русской антрепризе» спектакль «Одиссея 1936»
Сегодня, 29 апреля, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» состоится премьерный показ новой работы режиссера Константина Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич».
Обновлено в 03:29
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено в 05:22
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Для России новый Mercedes GLS будет представлен в двух версиях — дизельная GLS 400 d, которая подразумевает 2,9-литровый мотор мощностью 330 л.с. и бензиновая GLS 450 с 367 — сильным двигателем, рабочий объём которого составляет 3,0 литра.
Обновлено в 08:58
Авто
Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами
Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено в 11:38
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»
Обновлено в 14:47
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21