Футбол

Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»Нева Спорт вчера в 16:22

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.
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Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»

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Кононов: «Глушаков уходит из „Спартака“? Команду никто не покидает»

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Олег Кононов: «Глушаков? „Спартак“ никто не покидает»

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Олег Кононов: «Глушаков? „Спартак“ никто не покидает»

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Олег Кононов прокомментировал слухи об уходе Глушакова

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Кононов – о замене Глушакова в перерыве: «Он играл не так убедительно»

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Общество

В Японии проходит церемония отречения императора от престола

В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
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ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
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Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
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Армия и оружие

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Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей

В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
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На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
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Армия и оружие

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Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
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Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
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Политика

Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
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Политика

В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко

В материале говорится, что "Лукашенко испытывал самое высокое доверие" к Втюрину. Власти Белоруссии информацию СМИ пока не комментируют.
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Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

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ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
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Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 взамен боеприпасов, которые были повреждены в море во время доставки.
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На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

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В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков.
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Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
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Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

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В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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