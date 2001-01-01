Футбол
Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»Нева Спорт вчера в 16:22
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.
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Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Россиян защитят от микрокредитов и коллекторов
В Госдуму внесены законопроекты, направленные на защиту россиян от противоправных действий коллекторов, а также на ужесточение ответственности за незаконную выдачу микрозаймов.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Политика
Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко
В материале говорится, что "Лукашенко испытывал самое высокое доверие" к Втюрину. Власти Белоруссии информацию СМИ пока не комментируют.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами
Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Россия отправила в Китай новые ракеты для С-400 взамен поврежденных
Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 взамен боеприпасов, которые были повреждены в море во время доставки.
Обновлено в 01:35
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Подсчитана стоимость шашлыка на майские праздники
В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков.
Обновлено вчера в 23:43
Кино
Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»
Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 00:20
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Друзья Андрея Губина рассказали, почему артист ушел с шоу-бизнеса
Друзья известного исполнителя 90-х Андрея Губина рассказали о причинах ухода артиста из шоу-бизнеса.
Обновлено в 01:42
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В Хабаровском крае горит заповедник на площади 100 га
Площадь пожара в заповеднике "Комсомольский" в Хабаровском крае увеличилась до 100 га, сообщили во вторник ТАСС в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Медики назвали пять признаков проблем работы кишечника
Медики решили рассказать о проблемах в работе кишечника, назвав пять ключевых признаков сбоя.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30