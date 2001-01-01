Футбол
Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»Нева Спорт вчера в 16:22
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.
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Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Финансы
ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей
Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
МЧС подготовило проект о выделении средств Забайкалью
МЧС России подготовило и внесло в правительство проект распоряжения о выделении из резервного фонда денежных средств для оказания помощи Забайкальскому краю, пострадавшему от пожаров, заявил врио заместителя главы МЧС России Виктор Яцуценко.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.
Обновлено вчера в 14:56
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Скандальную победу дочери певиц Алсу прокомментировала представитель певицы Нина Пономарева.
Обновлено вчера в 03:24
Армия и оружие
Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения
Вооруженные силы России и Ирана в 2019 году проведут совместные морские учения в акватории Персидского залива, сообщает «Синьхуа».В прошлом году страны уже проводили совместные военно-морские учения в Каспийском море.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Трамп отказался ратифицировать договор о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп уведомил сенат об отказе вступить в международный договор о торговле оружием.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Политика
Ася Габышева освобождена от должности гендиректора НХМ
Ася Габышева освобождена от должности генерального директора Национального художественного музея в связи с истечением срока трудового договора.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»
Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Парижский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Накануне майских праздников мясник из Парижа Жак в беседе с РИА "Новости" рассказал секрет приготовления вкусного шашлыка.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника
Два научно-исследовательских спутника были успешно выведены Китаем на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4".
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Козероги получат какую-то встряску, а Близнецов вытащит из рутины эксперимент
Со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
В Приамурье восстановили легендарный танк Великой Отечественной
Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске восстановили танк Великой Отечественной войны Т-34 "Боевая подруга".
Обновлено вчера в 22:40