Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»Нева Спорт вчера в 16:22

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.

Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Финансы ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.

Экономика МЧС подготовило проект о выделении средств Забайкалью МЧС России подготовило и внесло в правительство проект распоряжения о выделении из резервного фонда денежных средств для оказания помощи Забайкальскому краю, пострадавшему от пожаров, заявил врио заместителя главы МЧС России Виктор Яцуценко.

Происшествия Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.

Культура Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Скандальную победу дочери певиц Алсу прокомментировала представитель певицы Нина Пономарева.

Армия и оружие Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения Вооруженные силы России и Ирана в 2019 году проведут совместные морские учения в акватории Персидского залива, сообщает «Синьхуа».В прошлом году страны уже проводили совместные военно-морские учения в Каспийском море.

Общество Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.

Общество Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Общество Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Политика Трамп отказался ратифицировать договор о торговле оружием Президент США Дональд Трамп уведомил сенат об отказе вступить в международный договор о торговле оружием.

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.

Экономика UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Политика Ася Габышева освобождена от должности гендиректора НХМ Ася Габышева освобождена от должности генерального директора Национального художественного музея в связи с истечением срока трудового договора.

Политика Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство» Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.

Общество Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.

Происшествия Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Общество Парижский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка Накануне майских праздников мясник из Парижа Жак в беседе с РИА "Новости" рассказал секрет приготовления вкусного шашлыка.

Космос Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника Два научно-исследовательских спутника были успешно выведены Китаем на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4".

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.