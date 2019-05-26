Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»Газета.Ru 09:40

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24. Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 0:2.

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Армия и оружие Умер бывший командующий Северо-Кавказским округом ВВ МВД На 81-м году жизни умер генерал-лейтенант Юрий Анатольевич Косполапов, в 1993 году возглавивший тогда только сформированный Северо-Кавказский округ ВВ МВД.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с 50-летием Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с 50-летием Добавим, что всего несколько дней назад супруги отправились в романтической путешествие по Венеции, где почти двадцать лет назад состоялось их бракосочетание.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Происшествия В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

Политика Партия канцлера Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии По предварительным данным, в Австрии на выборах лидирует Консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца — она набирает 34,5 процента голосов.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Происшествия Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.

Политика В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно Возле здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве собрались несколько десятков активистов, протестующих против задержания в Ровно двух человек, требовавших импичмента президента страны Владимира Зеленского.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Общество Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.

Футбол «Зенит» показал видео с чемпионского парада Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Политика Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.