Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»Газета.Ru 09:40

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24. Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 0:2.

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

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