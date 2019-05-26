Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»Газета.Ru 09:40

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24. Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 0:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Максименко поставил лайк посту со словами «Не слушай тренера, все ошибаются»

Чемпионат16:08

"Не слушай главного тренера, Саша!" Фанаты "Спартака" поддержали Максименко, а он это лайкнул

Спорт-Экспресс15:17

«Спартак» должен уволить Кононова. Дальше будет только хуже

Sport24.ru12:45

Ветеран ЦСКА: Кононову не нужно уходить в отставку

РИА Новости10:45

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Газета.Ru09:40

Кононов свалил поражение от «Оренбурга» на Максименко, хотя вратарь не только ошибался, но и тащил

Sports.ru12:03

Кононов так и не построил команды. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова

Советский спорт10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Происшествия

Взрыв произошёл в жилом доме в Германии

Обновлено в 07:21
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено в 17:36
Музыка

Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Культура

Наталья Осипова станцевала «The Mother»

Обновлено в 18:18
Экономика

В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа

Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Общество

Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции

Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено в 17:55
Политика

Пучдемона избрали в Европарламент

В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.
Обновлено в 18:15
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено вчера в 11:28
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

Один ребенок погиб и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Политика

Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет «петли Бойда»

Концепция «петли Бойда» (цикл НОРД или OODA), разрабатывавшаяся для американской армии, направлена на оптимизацию деятельности дружественных сил – улучшение наблюдения, ориентации, совершенствование процедуры принятия решений и действия.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Приморье локализовали пожар на траулере

Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Общество

Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов

Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика

Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.
Обновлено в 18:18
Политика

Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 18:31
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Политика

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Видео снял один из участников движения. Корова едет на коленях у своего хозяина, который ведет мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.
Обновлено в 21:01
Политика

Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Токио

Американский лидер Дональд Трамп во время визита в Японию вручил специальный президентский кубок японскому сумоисту Асанояме, ставшему победителем майского басё (турнира по сумо).
Обновлено в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное