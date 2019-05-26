Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»Газета.Ru вчера в 09:40

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24. Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 0:2.
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