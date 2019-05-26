Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»Газета.Ru вчера в 09:40
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24. Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 0:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кононов так и не построил команды. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова
Советский спортвчера в 10:38
"Не слушай главного тренера, Саша!" Фанаты "Спартака" поддержали Максименко, а он это лайкнул
Спорт-Экспрессвчера в 15:17
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:33
Хоккей
Василевский признался, что не испытывает эмоций от бронзы
Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский признался, что не испытывает особых эмоций от завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Авто
АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления
Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Экономика
Биткоин обновил годовой максимум
Стремительный рост биткоина в этом году сменил долгий и мучительный медвежий тренд 2018 года, когда цифровая валюта потеряла более 70% своей стоимости.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Политика
Будущий президент Литвы призвал сменить риторику в отношении России
Напомним, Науседа и Шимоните, которые вышли во второй тур президентских выборов в Литве, рассказали, что думают об отношениях с Россией.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено вчера в 14:48
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено 25 мая в 13:50
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Интернет-ретейлер "Юлмарт" был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии
Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Власти рассказали о строительстве аквапарка в Кемерове
Власти Кузбасса сообщили изданию "Ваш Город", что разрешение за строительство водного объекта выдано застройщику до 2021 года.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Васильева назвала систему образования в стране доступной
В своей колонке на сайте ria.ru, которая является частью проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн" она охарактеризовала свое отношение к системе образования и к роли учителя в ней.
Обновлено в 01:40
Религия
Строителям собора св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено 25 мая в 23:12
Политика
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией
Украина теряет десятки миллиардов долларов в результате политики Киева по деградации экономических связей с Россией.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ
По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32