Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарeм. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошeл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого.

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Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом

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