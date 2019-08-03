Футбол

Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодомРБК 14:52

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо». По словам главного тренера «красно-белых», эпизод был игровым. Понсе, летом перешедший в «Спартак» из «Ромы», был удален на 35-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать
Олег Кононов
Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарeм. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошeл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого.
— Олег Кононов, футболистБомбардир.ру 14:54

Подробнее о событии

Олег Кононов: Отсутствие забитых голов с игры беспокоит и меня, и руководство

Советский спорт14:27

Рейнгольд: «С такой игрой „Спартаку“ ловить нечего. Но Кононов не виноват, я ошибался»

Sport24.ru14:55

«Это игровой момент». Кононов прокомментировал удаление Понсе

Матч ТВ15:03

Кононов: благодарен футболистам «Спартака» за матч с «Динамо»

РИА Новости14:41

Так устали хейтить «Спартак», что искали позитив. Нашли пять пунктов

Sports.ru16:00

Олег Кононов: «Поступок Понсе – чисто игровой момент»

Спорт-Экспресс15:15

Кононов: беспокоит отсутствие голов с игры у «Спартака» за четыре тура

Чемпионат14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Происшествия

Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы возросло

Обновлено в 11:21
Происшествия

Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

Несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает CNN.
Обновлено в 15:28
Общество

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол

Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Футбол

Божович заявил, что «Крыльям» очень важно выиграть в матче с «Локо»

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры.
Обновлено в 09:28
Музыка

Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Обновлено в 14:27
Происшествия

В подмосковном лагере отравились семь детей

Обновлено в 10:55
Футбол

Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Обновлено в 16:04
Политика

Британия поприветствовала новые санкции США против России

Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 12:51
Политика

NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций

Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Обновлено в 15:52
Авто

Составлен ТОП-5 представленных в первом полугодии 2019 года авто

Как сообщает издание speedme.ru, в первом полугодии этого года на рынок вышел гибридный седан Lexus ES 300h.
Обновлено в 01:41
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Происшествия

При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Космос

Робота «Федора» допустили к полету на МКС

В ходе совещания были заслушаны доклады о результатах подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14», который должен осуществить состыковку с РС МКС и доставку на борт антропоморфного робота «Федора» .
Обновлено в 14:07
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Обновлено в 11:49
Кино

Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли

Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Разгон протестующих на Бульварном кольце. Главное

Обновлено в 12:31
Общество

В Парке Горького начался «Шашлык Live»

Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено в 07:26
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия

На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой

Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Обновлено в 13:41
Здоровье

Врачи назвали продукты, повышающие риск инсульта

Учёные пришли к выводу, что более высокий риск появления инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых недугов был у тех людей, которые употребляли в пищу жареные блюда, выпечку, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ

Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.
Обновлено в 11:50
Футбол

«Бавария» и «Боруссия» начали матч за Суперкубок Германии

Обновлено в 14:30
Общество

В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили

Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Общество

Ученые нашли острова с критическим уровнем радиации

Обновлено в 14:26
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем

Морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем.
Обновлено в 14:22
Политика

Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное