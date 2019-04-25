Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»RT на русском 16:22

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

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