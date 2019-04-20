Футбол

Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в РоссииГазета.Ru 09:21

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов обратился к болельщикам в связи с 97-летием клуба, передает Sport24. Наставник призвал фанатов поддерживать столичную команду. "Спартак" — самый титулованный и популярный клуб в России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сажаем деревья с Глушаковым, говорим о рыбалке с Максименко. Празднуем день рождения «Спартака» в эко-стиле!

Матч ТВ14:18

Олег Кононов: «Единство и вера – то, что сейчас нужно „Спартаку“»

Sports.ru09:27

Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

Газета.Ru09:21

Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно

Чемпионат09:10

Измайлов — болельщикам: «Спартак» — воистину народная команда. В единстве наша сила»

Sport24.ru09:04

Кононов - болельщикам "Спартака": "Единство и вера - это то, что нам сейчас нужно." ВИДЕО

Sport.ru10:13

Фанаты «Спартака» потребуют перемен?

Спорт-Экспресс13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Футбол

Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп

У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Порядка 9 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже

Обновлено в 10:38
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855

В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Общество

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Ущерб от антироссийских санкций посчитали в Австрии

Бывший мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах страны полагают, что антироссийские санкции нанесли ущерб многим европейским странам и, в частности, австрийскому бизнесу.
Обновлено в 12:41
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Самый дорогой ресторан на Рублевке, визит Дмитрия Медведева: как Алла Пугачева отмечает юбилей

Обновлено в 14:40
Единоборства

Сергей Павлович нокаутировал Марсело Голма в первом раунде

Обновлено в 14:35
Спорт

Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе

Обновлено в 13:07
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Технологии

В MIUI появился «плавающий» калькулятор

Пользователь может менять размер окна и регулировать прозрачность – чтобы можно было видеть информацию в приложении, поверх которого расположен калькулятор.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой

Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Обновлено в 13:55
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Авто

Автомобили, которые перепродают в первый же год после покупки

Обновлено в 03:34
Общество

245 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем субботнике

Обновлено в 14:19
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Политика

Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное