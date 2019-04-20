Футбол
Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в РоссииГазета.Ru 09:21
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов обратился к болельщикам в связи с 97-летием клуба, передает Sport24. Наставник призвал фанатов поддерживать столичную команду. "Спартак" — самый титулованный и популярный клуб в России.
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