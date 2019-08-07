Футбол
Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командамиГазета.Ru вчера в 12:53
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сообщает ТАСС. По мнению наставника, команды в борьбе за попадание в следующий раунд турнира равны.
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Главный тренер «Туна»: «В двухматчевом противостоянии можно пройти и «Спартак»
Sportbox.RUвчера в 12:16
«Спартак» прилетел в Швейцарию. В четверг – матч Лиги Европы с «Туном»
Бомбардир.ру06 августа в 19:07
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