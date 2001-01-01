Футбол

Кононов: надеюсь, Адриано выйдет на поле в матче с «Уфой»Чемпионат 09:33

Спартак — Уфа
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
11′
Роман Зобнин
39′
42′
Сильвестр Игбоун
45′+1′
Каталин Карп
Луис Адриано тренировался в последние дни. Надеюсь, сегодня он выйдет на поле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Олег Кононов: «Проблема в защите? Никой проблемы у нас нет»

Спорт-Экспресс09:29

Кононов: надеюсь, Адриано выйдет на поле в матче с «Уфой»

Чемпионат09:33

Олег Кононов: «Адриано готов только на 30 минут»

Матч ТВ09:31

Олег Кононов: «Адриано готов только на 30 минут»

Sportbox.RU09:31

Кононов: «Будем рассчитывать на Адриано только во втором тайме»

Евро-футбол.ру09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Хоккей

Ковальчук рассказал, чем недоволен после матча с Австрией

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды в матче с Австрией на чемпионате мира.
Обновлено в 09:25
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Футбол

«Аякс» разгромил «Утрехт», ПСВ уступил «АЗ Алкмару»

В параллельном матче ПСВ на выезде уступил АЗ Алкмар со счётом 0:1. Единственный гол на 49-й минуте забил Гус Тиль.
Обновлено в 10:24
Общество

В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Хоккей

Францоуз: не сказал бы, что матч Чехии с Россией — это война

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с командой России.
Обновлено в 09:59
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Чите с участием маршрутного такси

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Футбол

Герой победного кадра на конкурсе имени Стенина прибыл в Москву

Герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим Пригласить "мальчика с фотографии" в Москву предложила в ноябре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Андрея Стенина.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Краснодаре экстренно сел летевший из Антальи самолет

Airbus A321, который направлялся в Уфу, 12 мая приземлился в аэропорту Краснодаре.
Обновлено в 08:36
Футбол

Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

Обновлено в 08:55
Музыка

В Туле пройдет IV фестиваль «Тула Пасхальная»

Фестиваль откроется 14 мая в 13:00 в колонном зале дома дворянского собрания.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы во французском городе Амьен.
Обновлено в 10:15
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное