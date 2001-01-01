Кононов: надеюсь, Адриано выйдет на поле в матче с «Уфой»Чемпионат 09:33

Луис Адриано тренировался в последние дни. Надеюсь, сегодня он выйдет на поле.

Кононов: надеюсь, Адриано выйдет на поле в матче с «Уфой»

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Хоккей Ковальчук рассказал, чем недоволен после матча с Австрией Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды в матче с Австрией на чемпионате мира.

Происшествия Александр Емельяненко вновь оказался в полиции Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.

Футбол «Аякс» разгромил «Утрехт», ПСВ уступил «АЗ Алкмару» В параллельном матче ПСВ на выезде уступил АЗ Алкмар со счётом 0:1. Единственный гол на 49-й минуте забил Гус Тиль.

Общество В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.

Политика В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500 Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.

Происшествия Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.

Политика Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Футбол Герой победного кадра на конкурсе имени Стенина прибыл в Москву Герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим Пригласить "мальчика с фотографии" в Москву предложила в ноябре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Андрея Стенина.

Хоккей Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.

Шоу-бизнес Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Происшествия В Краснодаре экстренно сел летевший из Антальи самолет Airbus A321, который направлялся в Уфу, 12 мая приземлился в аэропорту Краснодаре.

Музыка В Туле пройдет IV фестиваль «Тула Пасхальная» Фестиваль откроется 14 мая в 13:00 в колонном зале дома дворянского собрания.

Происшествия Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене Шесть человек получили ранения в результате стрельбы во французском городе Амьен.