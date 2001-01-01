Футбол
Кононов: надеюсь, Адриано выйдет на поле в матче с «Уфой»Чемпионат 09:33
Зе Луиш
|11′
Роман Зобнин
|39′
|42′
Сильвестр Игбоун
|45′+1′
Каталин Карп
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
88
Ташаев
54
Умяров
11
Фернандо
47
Зобнин
25
Мельгарехо
9
Зе Луиш
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
9
Ванек
29
Тилль
8
Карп
7
Сысуев
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
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