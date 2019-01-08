Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о перспективах полузащитников Джано Ананидзе и Артема Тимофеева, которые не поедут с красно-белыми на сборе в ОАЭ.

Кононов надеется, что Джано и Тимофеев будут прогрессировать в аренде

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