Футбол

Кононов надеется, что Джано и Тимофеев будут прогрессировать в аренде
Sport24.ru
вчера в 10:08

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о перспективах полузащитников Джано Ананидзе и Артема Тимофеева, которые не поедут с красно-белыми на сборе в ОАЭ.
Sport24.ruвчера в 10:08

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Тренер «Спартака» Кононов рассказал о причинах ухода Самедова из клуба

Вести.Ruвчера в 12:29

Кононов надеется, что Джано и Тимофеев будут прогрессировать в аренде

Sport24.ruвчера в 10:08

Кононов: Ананидзе и Тимофеев будут выступать за другие клубы на правах аренды

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Кононов ждет, что Ананидзе и Тимофеев проявят себя в аренде

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Кононов хочет строить команду, но «Спартак» должен выиграть Кубок России. Что же делать?

Спорт день за днем06 января в 03:39
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол

Сарри: «Кейн был в офсайде. Английские судьи не готовы к VAR»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остался недоволен судейством в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги, где его команда уступила "Тоттенхэму" (0:1).
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«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

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Обновлено вчера в 09:38
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Обновлено вчера в 18:48
Футбол

Салах второй год подряд признан лучшим африканским футболистом

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки 2018 года.
Обновлено вчера в 15:54
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«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на сборе в Испании

Обновлено вчера в 07:20
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Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал о задачах римской команды на вторую часть сезона.
Обновлено в 01:39
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Хосеп Гвардиола: «Очень хочу, чтобы Компани остался в „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будет настаивать на продлении контракта капитана команды Венсана Компани с английским клубом.
Обновлено в 02:26
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«Валенсия» проиграла «Спортингу» в матче Кубка Испании

«Спортинг Хихон» одержал победу над «Валенсией» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Солари до конца сезона

Нынешний наставник "Реала" Сантьяго Солари останется на своем посту как минимум до завершения текущего сезона.
Обновлено в 01:21
Футбол

As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 января

Клубы могут объявить о договоренности 12 января. Сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро.
Обновлено вчера в 15:47
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«Фрозиноне» арендовал Вальцанию у «Аталанты»

"Фрозиноне" на своем официальном сайте объявил, что к команде присоединился полузащитник "Аталанты" Лука Вальцания.
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«Страсбур» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка французской лиги

Футболисты "Страсбура" победили "Лион" в четвертьфинале Кубка французской лиги и вышли в следующий раунд турнира.
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Гости остались вдесятером уже на 19-й минуте, а после перерыва голы Маджида Уориса и Николя Паллуа принесли "Нанту" три очка (2:0).
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У полузащитника «Зенита» Краневиттера родился сын

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер стал отцом. У футболиста и его жены Белу родился сын Томас.
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Торган Азар не покинет «Боруссию» до конца сезона

Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар высказался относительно своего будущего.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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