Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.

Кононов: матч с «Сочи» покажет, хорошо ли готовились игроки «Спартака»

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Происшествия В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.

Армия и оружие Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны 46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Общество Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Космос «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.

Технологии В работе «Билайн» произошел сбой Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.

Экономика ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Политика Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400 Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Происшествия Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.

Музыка Валерий Леонтьев дал последний концерт Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Футбол Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.

Политика Алексей Чалый отказался от участия в выборах в Заксобрание Севастополя В специальном обращении Чалый сказал, что, будучи депутатом Законодательного собрания, намеревался добиться отставки губернатора Дмитрия Овсянникова.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.