Футбол
Кононов: матч с «Сочи» покажет, хорошо ли готовились игроки «Спартака»Чемпионат 11:50
Александр Ломовицкий
|14′
|42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
|56′
|58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
|61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
|65′
|67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
|68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
|72′
Луис Адриано
|76′
|76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|79′
Самуэль Жиго
|90′+3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
22
Игнатов
11
Фернандо
19
Понсе
37
Мелкадзе
12
Заболотный
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
11
Обухов
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
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