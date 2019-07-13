Футбол

Кононов: матч с «Сочи» покажет, хорошо ли готовились игроки «Спартака»Чемпионат 11:50

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
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