Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.

Кононов: матч с «Сочи» покажет, хорошо ли готовились игроки «Спартака»

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