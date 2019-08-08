Футбол

Кононов: кредит доверия от Федуна существуетЧемпионат 15:35

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует. А то, что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.
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