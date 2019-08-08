Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует. А то, что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

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Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.

Происшествия В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.

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