Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует. А то, что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

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