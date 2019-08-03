Футбол

Олег Кононов: Беспокоит, что «Спартак» не может забить с игрыРоссийская газета 15:38

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился своими ощущениями от встречи четвертого тура Премьер-лиги с "Динамо", в котором была зафиксирована ничья - 0:0. На вопросы журналистов на пресс-конференции Кононов отвечал вдумчиво и спокойно.
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