Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился своими ощущениями от встречи четвертого тура Премьер-лиги с "Динамо", в котором была зафиксирована ничья - 0:0. На вопросы журналистов на пресс-конференции Кононов отвечал вдумчиво и спокойно.

Олег Кононов: Беспокоит, что «Спартак» не может забить с игры

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