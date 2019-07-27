Футбол

Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»РИА Новости вчера в 13:24

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов принес извинения болельщикам команды за поражение от "Тамбова" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. "Красно-белые" в субботу уступили "Тамбову" в Саранске со счетом 0:2. В трех матчах РПЛ "Спартак" набрал четыре очка.
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