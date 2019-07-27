Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов принес извинения болельщикам команды за поражение от "Тамбова" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. "Красно-белые" в субботу уступили "Тамбову" в Саранске со счетом 0:2. В трех матчах РПЛ "Спартак" набрал четыре очка.

Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»

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