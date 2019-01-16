Футбол

Кононов сделал заявление по возможному трансферу Промеса
Евро-футбол.ру
02:17

Наставник столичного "Спартака" Олег Кононов прокомментировал слухи о том, что в стан "красно-белых" может вернуться голландский хавбек Куинси Промес, выступающий сейчас за испанскую "Севилью".
Евро-футбол.ру02:17

Подробнее о событии

Кононов: Возвращение Промеса? Это лишь слухи

Life.ru05:25

Кононов опроверг информацию о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

RT на русском04:46

Кононов отрицает переговоры по Промесу

Нева Спорт04:14

Олег Кононов: «Клуб не вел никаких переговоров по Промесу»

Спорт-Экспресс03:00

Кононов: «Спартак» не вёл никаких переговоров о возвращении Промеса

Чемпионат02:33

Кононов сделал заявление по возможному трансферу Промеса

Евро-футбол.ру02:17

Кононов исключил возвращение в «Спартак» Промеса

Sport24.ru02:01
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Футбол

Мешков и Лапочкин обслужат турнир российских клубов в Катаре

Арбитры Виталий Мешков и Сергей Лапочкин, которые обслуживают матчи чемпионата России по футболу и имеют категорию ФИФА, будут работать на турнире "Кубок Матч Премьер" в Катаре, сообщается в пресс-релизе "Матч ТВ".
Обновлено в 04:29
Футбол

Кононов назвал состав «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Обновлено в 05:13
Футбол

Рохо летом покинет «Манчестер Юнайтед»

Рохо в текущем сезоне сыграл только 149 минут, а на прошлой неделе он покинул сбор МЮ из-за травмы и поехал в Аргентину.
Обновлено в 00:48
Футбол

Де Хеа назвал Чеха одним из лучших вратарей в истории АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на слова вратаря лондонского «Арсенала» Петра Чеха о том, что он завершает карьеру после нынешнего сезона.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол

Гаттузо: «За последние 8 лет Роналду стал идеальной машиной»

Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол

«Реал» хочет досрочно вернуть Лунина из аренды

Вратарь Андрей Лунин может до окончания аренды в «Леганесе» вернуться в «Реал».
Обновлено в 03:03
Футбол

«Арсенал» предложил «Ювентусу» и «Интеру» купить Озила

По информации издания, представители лондонского клуба связались с Ювентусом и Интером и предложили им выкупить 30-летнего футболиста.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол

Месси: «Хочу забить ещё много голов за „Барселону“»

Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой 400-й гол в рамках испанской Примеры.
Обновлено в 03:37
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

«Монако» объявил заявку на матч 17-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».
Обновлено вчера в 16:34
Футбол

Защитник Евгений Чернов покинул «Зенит»

Обновлено в 01:26
Футбол

Сергей Рыжиков про Кокорина и Мамаева: «Над людьми просто издеваются»

Рыжиков считает, что Кокорин и Мамаев не заслужили такого наказания: -- Над людьми просто издеваются.
Обновлено в 02:12
Футбол

Черышев помог «Валенсии» выйти в четвертьфинал Кубка Испании

"Валенсия" стала вторым участником четвертьфинала Кубка Испании после домашней победы над хихонским "Спортингом" (3:0).
Обновлено вчера в 17:34
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» был арестован по подозрению в домашнем насилии

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье на днях был арестован. Игрок подозревался в домашнем насилии с применением физической силы.
Обновлено в 03:22
Футбол

Названы лучшие футболисты зоны КОНКАКАФ в 2018 году

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила имена лучших футболистов стран региона в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Балотелли не может договориться с «Марселем» о зарплате

Переход нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в «Марсель» задерживается из-за разногласий по зарплате.
Обновлено вчера в 14:27
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, белорусский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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