Футбол

Кононов: игроки «Спартака» подходят к матчу с «Рапидом» с определенной долей радости
РИА Новости
06:52

Спартак — Рапид
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Москва, Стадион «Спартак»
Футболисты московского "Спартака" подходят к матчу группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом" с определенной долей радости, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов. Встреча 5-го тура группы G состоится в четверг в Москве.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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