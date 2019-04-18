Футбол

Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летиемГазета.Ru 02:21

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов и футболисты поздравили клуб с 97-летием, передает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Газета.Ru02:21

«Пусть твое имя гремит на всю Европу» Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Sport24.ru02:21

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Sportbox.RU01:37

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Матч ТВ01:37

Сочнов: "Родному «Спартаку» некуда деваться. Жду счета 3:0!"

Soccer.ru01:32

Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием. Видео

Спорт-Экспресс01:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Нэшвиллом»

В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал.
Обновлено в 02:05
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Кино

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Обновлено в 02:00
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика

ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 07:18
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей

Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 01:23
Общество

Роскачество назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Российские «Искандеры» в Сирии показали со спутника

В Сети появились снимки комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 15:18
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Происшествия

Источник рассказал о состоянии помещенного в кому Быкова

Ранее супруга Быкова Ирина Лукьянова заявила, что ее муж находится в "тяжелом" состоянии. Его диагноз она уточнять не стала.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

СБУ отчиталась о задержании россиянина из окружения Евкурова

Всего были задержаны семеро участников группы, двое из которых являются кадровыми офицерами российских спецслужб, отметили на брифинге СБУ Василий Грицак и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района.
Обновлено вчера в 23:15
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Политика

Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным

Обновлено в 01:05
Футбол

Жиру: у меня есть предложения от других клубов

Решение должно быть принято до конца сезона. Да, я получил несколько предложений от других клубов, но пока не могу рассказать об этом.
Обновлено вчера в 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное