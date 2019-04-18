Футбол

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летиемSportbox.RU 01:37

С днем рождения, «Спартак»! — сказал Кононов. После 23 туров «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ.
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Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Чемпионат02:44

Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Газета.Ru02:21

Сочнов: "Родному «Спартаку» некуда деваться. Жду счета 3:0!"

Soccer.ru01:32

ХК «Спартак» поздравил одноименный футбольный клуб с 97-летием

Спорт-Экспресс04:52

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Матч ТВ01:37

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Sportbox.RU01:37

«Пусть твое имя гремит на всю Европу». Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Sport24.ru02:21
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Происшествия

Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Экономика

Принят закон о совершенствовании системы госзакупок

Государственная Дума 18 апреля вернула во второе чтение законопроект о совершенствовании системы госзакупок, чтобы принять к нему поправки, согласованные накануне депутатами с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в ходе отчета Правительства.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Минобороны РФ: обломки разрушенного Индией спутника могут угрожать МКС

"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
Обновлено в 03:49
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Работники РЖД обнаружили бомбу в грузовом поезде

Работники на станции Лиски в Воронежской области нашли бомбу в грузовом поезде.
Обновлено в 05:09
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Экономика

В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Политика

Светлаков назвал Сталина тираном

Российский актер кино и телевидения, юморист Сергей Светлаков высказал свое мнение о деятельности руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:49
Политика

В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Наука

Физики смогли предсказать квантовое будущее

Квантово-информационный процессов способен генерировать сценарии будущего при помощи квантовой суперпозиции, которая взаимоисключает различные состояния, по аналогии с теоремой Шредингера.
Обновлено 15 апреля в 08:48
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во время проведения с ним следственных действий, перевели в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Здоровье

Проект «Современная медицина» в Кузбассе набирает обороты

Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно

У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Кино

Бекмамбетов выпустит фильм о трагедии в керченском колледже

Обновлено в 03:45
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика

В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ

Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Россия отправит на металлолом два атомных крейсера

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Экономика

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживцев

Военный 35-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял из автомата своих сослуживцев.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол

В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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