Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летиемSportbox.RU 01:37

С днем рождения, «Спартак»! — сказал Кононов. После 23 туров «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ.

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

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