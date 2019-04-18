Футбол
Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летиемSportbox.RU 01:37
С днем рождения, «Спартак»! — сказал Кононов. После 23 туров «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ.
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Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Экономика
Принят закон о совершенствовании системы госзакупок
Государственная Дума 18 апреля вернула во второе чтение законопроект о совершенствовании системы госзакупок, чтобы принять к нему поправки, согласованные накануне депутатами с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в ходе отчета Правительства.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Минобороны РФ: обломки разрушенного Индией спутника могут угрожать МКС
"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
Обновлено в 03:49
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Работники РЖД обнаружили бомбу в грузовом поезде
Работники на станции Лиски в Воронежской области нашли бомбу в грузовом поезде.
Обновлено в 05:09
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Экономика
В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет
Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Политика
Светлаков назвал Сталина тираном
Российский актер кино и телевидения, юморист Сергей Светлаков высказал свое мнение о деятельности руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:49
Политика
В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел
Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Наука
Физики смогли предсказать квантовое будущее
Квантово-информационный процессов способен генерировать сценарии будущего при помощи квантовой суперпозиции, которая взаимоисключает различные состояния, по аналогии с теоремой Шредингера.
Обновлено 15 апреля в 08:48
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во время проведения с ним следственных действий, перевели в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Здоровье
Проект «Современная медицина» в Кузбассе набирает обороты
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Кино
Бекмамбетов выпустит фильм о трагедии в керченском колледже
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Россия отправит на металлолом два атомных крейсера
Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживцев
Военный 35-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял из автомата своих сослуживцев.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол
В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21