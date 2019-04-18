Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с днем рожденияБомбардир.ру 04:43

Сегодня, 18 апреля, московский «Спартак» отмечает 97-й день рождения. Футболисты основной команды и главный тренер Олег Кононов записали видеообращение, в котором поздравили клуб.

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с днем рождения

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