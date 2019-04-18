Футбол
Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летиемМатч ТВ 01:37
С днем рождения, «Спартак»! — сказал Кононов. После 23 туров «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ.
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Экономика
В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет
Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Путин встретился с выпускниками программы кадрового резерва госслужбы
Сегодня в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с выпускниками второго потока программы подготовки кадрового резерва для госслужбы.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Тимошенко назвала имя будущего президента Украины
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Делегация ДНР прибыла на Ялтинский международный экономический форум
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита
Модель и звезда передачи "Дом-2" Виктория Боня в студии "Русского радио" поделилась с ведущей Аллой Довлатовой мечтой иметь большую семью.
Обновлено вчера в 07:10
Транспорт
Две трассы в Новосибирской области закрыли для автобусов
Обновлено в 01:43
Происшествия
Экс-президент Перу пытался покончить с собой во время задержания
Инцидент произошёл во время его задержания по делу о коррупции, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя, которого ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал "360".
Обновлено в 03:37
Общество
Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму
С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено 16 апреля в 23:08
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Технологии
ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников
Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено вчера в 06:28
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители
Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Политика
В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора
Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы
США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Хоккей
Никита Гусев: не могу дождаться первой игры за «Вегас»
Не могу дождаться своей первой игры в НХЛ.
Обновлено в 02:48