Футбол

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летиемМатч ТВ 01:37

С днем рождения, «Спартак»! — сказал Кононов. После 23 туров «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ.
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Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Чемпионат02:44

Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием. Видео

Спорт-Экспресс01:49

«Пусть твое имя гремит на всю Европу». Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Sport24.ru02:21

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Sportbox.RU01:37

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Матч ТВ01:37

Сочнов: "Родному «Спартаку» некуда деваться. Жду счета 3:0!"

Soccer.ru01:32

Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Газета.Ru02:21
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Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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