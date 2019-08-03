Футбол

Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»RT на русском вчера в 16:10

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Момент с удалением Эсекьеля Понсе был игровым, нападающий не хотел врезаться в Антона Шунина. Об этом после матча с «Динамо» заявил главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Также он назвал риском выход на поле новичка Андре Шюррле и поблагодарил подопечных за самоотверженность.
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