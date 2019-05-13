Футбол
Кононов: эпизоды с участием Айртона катастрофой не попахиваютЧемпионат 12 мая в 12:20
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился мнением об игре защитника Айртона Лукаса в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:0).
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Айртон: «Кононов дал понять, что доверяет мне. Знакомство с тренером понравилось»
Sport24.ruвчера в 04:51
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