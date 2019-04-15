Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат вчера в 12:03
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.
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Как сказалась на настроении ситуация с Гулиевым? Как личное, так и командное настроение из-за этого неприятное. Но из этого надо выходить. Клуб принял решение, применив определенное наказание, которое, как я думаю, позитивно отразится на самом Аязе.
— Олег Кононов, футболистSport24.ru вчера в 12:02
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