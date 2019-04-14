Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат 12:03
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
Обновлено в 10:14
Политика
Чубайс рассказал о желании уйти на пенсию
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.
Обновлено в 11:39
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Культура
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Политика
Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами
Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Спорт
Шестилетний сын Плющенко выиграл турнир имени своего отца
Шестилетний сын Евгения Плющенко Александр стал победителем Кубка имени своего отца, который прошёл в Москве.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ
Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Общество
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи
Обновлено в 11:42
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В Совфеде объяснили, как НАТО учениями в Черном море сделала подарок Шойгу
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, какую выгоду Россия и ее военное руководство извлекло из учений НАТО.
Обновлено в 11:57
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой
Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
Обновлено в 07:25
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию
Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
Обновлено 12 апреля в 15:59
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике
Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Авто
Появились фото праворульной Lada 4x4
Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
Обновлено вчера в 02:51