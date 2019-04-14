Футбол

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат 12:03

Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.
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Тренер «Спартака»: с избившим пешехода Гулиевым проведем беседу

РИА Новости16:21

Кононов об инциденте с Гулиевым: Клуб принял решение

Спорт день за днем12:28

Олег Кононов: «Проведем с Гулиевым разъяснительную работу»

Спорт-Экспресс14:59

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве

Чемпионат12:03

Олег Кононов: «История с Гулиевым подпортила „Спартаку“ настроение»

Матч ТВ12:01

Главный тренер «Спартака» прокомментировал наказание Гулиева

Sport.ru13:14

Президент «Ростова»: «У нас с Гулиевым такое не случилось бы»

Sport24.ru16:07
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
Футбол

Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ

Обновлено в 15:06
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Авто

Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Политика

Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Футбол

Черчесов рассказал о своих взаимоотношениях с Агузаровым

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что никогда не имел агента, а Алан Агузаров является его юристом, помогающим составлять контракты.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

"Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся", - сказал источник.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:19
Кино

Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Обновлено в 14:58
Политика

Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео

Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 15:53
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Кино

Итоги кинофестиваля «Вкратце» подвели в Волгограде

Обновлено в 15:57
Спорт

Тутберидзе опубликовала видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой

Обновлено в 16:13
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Культура

Скончался скульптор Анатолий Дёма

Скульптор, народный художник России Анатолий Дёма умер 13 апреля на 82-м году жизни.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Военный совет Судана освободил от должности посла в США

Переходный военный совет Судана отстранил от занимаемой должности посла в США.
Обновлено в 16:20
Космос

Россиянин сумел снять с Земли МКС на фоне Солнца

Обновлено в 12:36
Футбол

5:0: «Зенит» в матче РПЛ разгромил «Анжи»

Обновлено в 12:12
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак

Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Теннис

Гонсалес и Куреши выиграли турнир в Хьюстоне в парном разряде

Мексиканец Сантьяго Гонсалес и Айсам-уль-Хак Куреши из Пакистана выиграли теннисный турнир в Хьюстоне (США) в парном разряде.
Обновлено в 16:18
Происшествия

МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
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Олег Георгиевич Кононов
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Аяз Гулиев
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российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
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