Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат 12:03

Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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