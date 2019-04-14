Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат 12:03
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
Футбол
Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
Обновлено в 15:06
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Авто
Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Политика
Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко
Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Футбол
Черчесов рассказал о своих взаимоотношениях с Агузаровым
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что никогда не имел агента, а Алан Агузаров является его юристом, помогающим составлять контракты.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
"Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся", - сказал источник.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:19
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 15:53
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Кино
Итоги кинофестиваля «Вкратце» подвели в Волгограде
Обновлено в 15:57
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дёма
Скульптор, народный художник России Анатолий Дёма умер 13 апреля на 82-м году жизни.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Военный совет Судана освободил от должности посла в США
Переходный военный совет Судана отстранил от занимаемой должности посла в США.
Обновлено в 16:20
Космос
Россиянин сумел снять с Земли МКС на фоне Солнца
Обновлено в 12:36
Футбол
5:0: «Зенит» в матче РПЛ разгромил «Анжи»
Обновлено в 12:12
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Теннис
Гонсалес и Куреши выиграли турнир в Хьюстоне в парном разряде
Мексиканец Сантьяго Гонсалес и Айсам-уль-Хак Куреши из Пакистана выиграли теннисный турнир в Хьюстоне (США) в парном разряде.
Обновлено в 16:18
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17