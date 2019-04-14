Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат 12:03
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Наука
Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения
Компрессор нового поколения ТК-18 уже изготовлен и прошел все натурные испытания, где продемонстрировал свою эффективность.
Обновлено в 06:46
Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Экономика
Суд в Москве рассмотрит иск управляющего двух НПФ к банку «Открытие» на 9,5 млрд руб
Арбитражный суд Москвы в понедельник проведет основные слушания по иску компании "Ай Кью Джи Управление Активами", управляющей пенсионными средствами двух НПФ — "Сафмар" и "Доверие", о взыскании более 9,5 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие".
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Общество
Бизнес на ланче: сколько можно заработать, кормя клерков мясом с картошкой
Офисное питание, как пояснил ведущий и основатель программы «Школа ресторатора» Андрей Грязнов, представлено в Москве, как правило, двумя видами заведений — кафе с бизнесланчами на первом этаже офисного центра и столовой для офисного планктона.
Обновлено в 15:45
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Культура
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2» Оказалось, оно будет сниматься лишь до конца этого года.
Обновлено 12 апреля в 12:27
Космос
Эксперты: Лето 2019 года будет самым жарким
Стало известно, что лето 2018 года было самым теплым после 1880 года.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Общество
Рыбопромышленники Сахалина готовятся к путине, не получив ответа на многие вопросы
Например, на юго-западном Сахалине специалисты рекомендовали рассчитывать на вылов всего 60 тонн горбуши, да и ту предполагалось изымать лишь для закладки икры на инкубацию в рыбоводных заводах, а также в контрольных и научно-исследовательских целях.
Обновлено в 18:00
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Спорт
Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото
Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Гнилая картошка стала причиной убийства иностранцев в Подмосковье
Гнилая картошка довела до беды азербайджанских торговцев овощами.
Обновлено в 11:43
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Посол РФ в Хорватии с иронией назвал НАТО самым успешным альянсом в современной истории
Североатлантический альянс является самой "успешной" военной организацией в современной истории с учетом "числа авантюр, в которые страны НАТО влезали в нарушение международного права без соответствующих решений Совета Безопасности ООН в последние 20 лет".
Обновлено в 09:04