Футбол

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат 12:03

Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Спартака»: с избившим пешехода Гулиевым проведем беседу

РИА Новости16:21

Олег Кононов: «История с Гулиевым подпортила „Спартаку“ настроение»

Матч ТВ12:01

Олег Кононов: «Проведем с Гулиевым разъяснительную работу»

Спорт-Экспресс14:59

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве

Чемпионат12:03

Кононов: «Когда в основной состав вернется Гулиев? Посмотрим»

Sport24.ru14:31

Главный тренер «Спартака» прокомментировал наказание Гулиева

Sport.ru13:14

Кононов об инциденте с Гулиевым: Клуб принял решение

Спорт день за днем12:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Игры

Sony воспользовались лазейкой в договоре по рекламе

Компания Sony отвергла вариант развития игры при отсутствии их собственной рекламы.
Обновлено в 14:57
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке

Минобороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы" открывает спецраздел, который представляет собой галерею уникальных семейных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в обычной жизни.
Обновлено в 17:00
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.
Обновлено в 17:46
Единоборства

Российские борцы завоевали 21 медаль на чемпионате Европы в Бухаресте

Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны

У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Футбол

«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»

В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Фигура Марго Овсянниковой без фотошопа повергла подписчиков в шок

Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.
Обновлено в 16:05
Происшествия

МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество

Еда на помойку. Как решить проблему просрочки

Желая избежать затрат, торговые сети либо сбывают просроченный товар на чёрный рынок, либо выносят его на помойку во двор магазина.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено в 17:52
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Здоровье

В Сургуте людей от ожирения спасают хирурги

Заведующий хирургическим отделением Сургутской городской клинической больницы Владимир Тутолмин является членом Общества бариатрических хирургов России.
Обновлено в 01:20
Общество

В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури

Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Хоккей

Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.
Обновлено в 14:58
Политика

СБУ насчитала на «дебатах» Порошенко втрое больше зрителей, чем МВД

Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Местного лидера ИГ на Филиппинах убили

Обновлено в 09:38
Культура

Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аяз Гулиев
Российский футболист
российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное