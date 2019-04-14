Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на ГулиевеЧемпионат 12:03
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе. Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Игры
Sony воспользовались лазейкой в договоре по рекламе
Компания Sony отвергла вариант развития игры при отсутствии их собственной рекламы.
Обновлено в 14:57
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке
Минобороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы" открывает спецраздел, который представляет собой галерею уникальных семейных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в обычной жизни.
Обновлено в 17:00
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны
У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем
Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Фигура Марго Овсянниковой без фотошопа повергла подписчиков в шок
Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.
Обновлено в 16:05
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество
Еда на помойку. Как решить проблему просрочки
Желая избежать затрат, торговые сети либо сбывают просроченный товар на чёрный рынок, либо выносят его на помойку во двор магазина.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Здоровье
В Сургуте людей от ожирения спасают хирурги
Заведующий хирургическим отделением Сургутской городской клинической больницы Владимир Тутолмин является членом Общества бариатрических хирургов России.
Обновлено в 01:20
Общество
В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури
Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Местного лидера ИГ на Филиппинах убили
Обновлено в 09:38
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00