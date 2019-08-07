Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле влился в состав «Спартака» мгновенноКомсомольская правда вчера в 14:06
Тун
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Фаивре
29
Hefti
14
Гелми
34
Суттер
31
Гларнер
37
Саланович
10
Stillhart
7
Кастроман
6
Fatkic
21
Vasic
13
Рапп
98
Максименко
6
Дантас
14
Джикия
2
Жиго
38
Ещенко
88
Ташаев
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
Спартак
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Главный тренер признался, что звездный новичок "Спартака" Андре Шюррле прекрасно чувствует себя в стане клуба уже сразу после перехода: - Он мгновенно влился в коллектив, максимально позитивен.
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