Футбол
Кононов – о ситуации с Гулиевым: «Добро всегда побеждает зло»ProstoProSport вчера в 16:13
Оценить
Ситуация разрешилась? Думаю, что да, осталось только официально сказать. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение. Не знаю, почему вы на этих словах смеетесь.
— Олег Кононов, футболистProstoProSport вчера в 16:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Кононов — о поступке американца, избитого Гулиевым: добро всегда побеждает зло
Чемпионатвчера в 14:56
Кононов: «Думаю, ситуация с Гулиевым разрешилась. Добро всегда побеждает зло»
Sport24.ruвчера в 14:41
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Политика
На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов
По данным Центризбиркома Украины, Львовская область - единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 04:55
Политика
Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной
Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 02:21
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Политика
Переговоры с Россией назвали приоритетом в штабе Зеленского
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией назвали одним из приоритетных направлений.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено вчера в 09:04
Общество
В Екатеринбурге требуют снести памятник Ленину
В Екатеринбурге активисты потребовали снести памятник советскому вождю Владимиру Ленину в центре города.
Обновлено в 03:45
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Авто
Lada Siluet, так и не вышедшая в серию
Представители «АвтоВАЗа» рассказали о давно «похороненном» концепте LADA Siluet, которому так и не суждено было выйти в серию.
Обновлено в 02:56
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:43
ЖКХ
В Воронеже объявили о завершении отопительного сезона
Постановление завершении отопительного периода 2018−2019 годов в Воронеже с 22 апреля подписал глава города Вадим Кстенина, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 04:13
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Происшествия
У эксперта в Москве похитили картину Левитана
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Бывшие топ-менеджеры банка «Югра» помещены под домашний арест
Ранее основной владелец «Югры» Алексей Хотин по делу о хищении у банка 7,5 миллиарда рублей был отправлен под домашний арест до середины июля.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии
Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
Обновлено в 03:13
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:53
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Политика
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями
Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика
Юнкер и Туск пообещали поддержку Зеленскому
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск отправили Владимиру Зеленскому совместное письмо с поздравлениями, в котором заявили, что тот может рассчитывать на поддержку Евросоюза в продолжении реформ на Украине.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Эксперт продемонстрировал эволюцию камеры Samsung Galaxy от S7 до S10
Эксперт продемонстрировал поэтапную эволюцию качества основной камеры флагманской линейки Galaxy от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:00