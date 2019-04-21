Кононов – о ситуации с Гулиевым: «Добро всегда побеждает зло»ProstoProSport вчера в 16:13

Ситуация разрешилась? Думаю, что да, осталось только официально сказать. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение. Не знаю, почему вы на этих словах смеетесь.

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Кононов – о ситуации с Гулиевым: «Добро всегда побеждает зло»

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